Работа с сайтами на предмет публикаций.

Необходимо от лица PR отдела нашей компании контактировать с сайтами на предмет публикации информации, о готовящейся к выпуску проекте (проект известный). Круг сайтов, которые потенциально могут публиковать информацию: игровые, юмористические, новостные, компьютерные, можно отбирать и сайты с другим направленностью, для нас важен сам факт публикации на посещаемом ресурсе.

Работа сдельная, 2$ за публикацию на сайте с посещаемостью от 2000 в день (хостов), по 1$ от 1000 до 2000, и по 0.5$ с посещаемостью от 300 до 1000. Более мелкие сайты не интересуют. Форма работы примерно следующая, мы предоставляем материал для рассылки, вы готовите список потенциальных сайты и согласовываете с нами, далее готовите обращение к ресурсу и отсылаете материал, возможно потребуется небольшой переговорный процесс. Ваша цель на как можно большем количестве сайтов опубликовать информацию о нашем проекте. После публикации, присылаете нам ссылку. Работа ведется с нашего корпоративного почтового ящика, от лица нашего сотрудника, в остальном полная свобода. В дальнейшем возможно работа по другим нашим проектам. Заинтересованным вышлем более конкретную информацию.