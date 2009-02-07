Прогон по белым каталогам, блогам, доскам, форумам

Задача - поднять тИЦ мин на 50, лучше - 100, PR - соотв. (сейчас тИЦ - 20)

Можно разбить задачу на куски - отдельно каталоги, отдельно - блоги, форумы и доски.

Другие предложения в этом направлении - приветствуются.

Прогон не обязательно 100% ручной, но очень осмысленный. Отчет - обязателен

www.svoidom.su

Сайт полностью состоит из уникального контента.

Подготовка и согласование описаний для регистрации входит в задание. (есть неокончательный список слов для продвижения в поднятия в поисковиках).

После завершения реорганизации сайта планируется полномасштабное поисковое продвижение. Эта работа - "прелюдия", для ускорения последующего процесса.