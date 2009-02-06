Вывод в ТОП

Нужны аккаунты тут EPN Ebay Partner Network Accounts https://ebaypartnernetwork.com/ US approved, UK based.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо вывести в топ яндекса фразы.
Первый пакет:
-радиотелефон купить
-радиотелефоны panasonic
-радиотелефоны panasonic kx
-радиотелефоны dect
-радиотелефоны панасоник
В дальнейшем для вывода в топ будет много разных пакетов.
Сейчас интересует единоразовый платеж за попадание в топ этих запросов.
Ответы, если возможно, присылайте сразу вида :
- фраза в ТОП10 - цена
- фраза в ТОП5 - цена
- фраза в ТОП3 - цена
- фраза в ТОП2 - цена
А также через какое время данные запросы выйдут в топ, и сколько месяцев продержится данный запрос в топе, без вложений средств.
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