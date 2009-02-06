Вывод в ТОП

Необходимо вывести в топ яндекса фразы.

Первый пакет:

-радиотелефон купить

-радиотелефоны panasonic

-радиотелефоны panasonic kx

-радиотелефоны dect

-радиотелефоны панасоник

В дальнейшем для вывода в топ будет много разных пакетов.

Сейчас интересует единоразовый платеж за попадание в топ этих запросов.

Ответы, если возможно, присылайте сразу вида :

- фраза в ТОП10 - цена

- фраза в ТОП5 - цена

- фраза в ТОП3 - цена

- фраза в ТОП2 - цена

А также через какое время данные запросы выйдут в топ, и сколько месяцев продержится данный запрос в топе, без вложений средств.