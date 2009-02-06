Поднять тиц сайту

Приветствую всех уважаемых фрилансеров.

И так нужно будет поднять тиц с 0 до 150-200.

Бюджет не велик

За 1 тиц 0.10 центов

Тот кто хочет подзаработать можно и меньше тиц...можно и больше..зависит от сколько тиц вы поднимаете и сроки.

Пишите сюда или в Приват.