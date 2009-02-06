Нужна база для Алсабмиттер

Поисковые системы (SEO)Закрыт4 заявки184 просмотра
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Нужна база для Алсабмиттер 4.7 с авторегистрацией

- доски объявлений

- болги

- каталоги статей

- белые каталоги

Не нужны каталоги, требующие обратные ссылки, находящиеся в бане.

Нужны только качественные, отборные, свежие базы.

Те базы под 4.7, что в паблике находятся имеются многие уже в наличие.

Базы типо Newopti соответственно не подходят, т.к. под 5ку.

Возможно кто-то ее переделал под 4.7..

Указывайте шифр базы, тиц, pr, кол-во каталогов, прримерный выхлоп для нулячего сайта.

И цену конечно.

15 лет назад
rabotareferat
Сергей 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
181 отзыв(-2)
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