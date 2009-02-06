Нужна база для Алсабмиттер

Ввиду не хватки времени, вынужден заказать составление СЯ у вас, уважаемые фриланцеры. Цена вопроса 5wmz. http://wim.glance-group.ru/ Сайт еще на стадии доработки, не перенесен на основной домен. Сначала посмотрите сайт, а после предложения оставляйте, ядро для этого сайта требует времени!