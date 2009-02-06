Необходимо вывести в топ яндекса фразы. Первый пакет: -радиотелефон купить -радиотелефоны panasonic -радиотелефоны panasonic kx -радиотелефоны dect -радиотелефоны панасоник В дальнейшем для вывода в топ будет много разных пакетов. Сейчас интересует единоразовый платеж за попадание в топ этих запросов. Ответы, если возможно, присылайте ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна база для Алсабмиттер 4.7 с авторегистрацией
- доски объявлений
- болги
- каталоги статей
- белые каталоги
Не нужны каталоги, требующие обратные ссылки, находящиеся в бане.
Нужны только качественные, отборные, свежие базы.
Те базы под 4.7, что в паблике находятся имеются многие уже в наличие.
Базы типо Newopti соответственно не подходят, т.к. под 5ку.
Возможно кто-то ее переделал под 4.7..
Указывайте шифр базы, тиц, pr, кол-во каталогов, прримерный выхлоп для нулячего сайта.
И цену конечно.
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