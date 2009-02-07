Продвижение. Украина.

Для работы над продвижением портала нужны девушки ( возможно молодые люди) с Украины с ОПЫТОМ написания креативных текстов и опытом работы в PR. Работа будет заключаться в активном общении на Live Journal ( если есть свой активный и посещаемый журнал – огромный плюс), Яндекс и мейл блогах, вконтакте, блогах и форумах... Прошу оставлять свои контакты. Оплата оговаривается с каждым отдельно, в зависимости от опыта и производится в гривнах.

P.S Огромная просьба писать тем фрилансерам, которые работают в сети и имеют возможность постоянно поддерживать контакт. Сотрудничество на один день не подойдёт.