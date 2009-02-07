Продвижение и монетизация нового ресурса

Нужно сделать раскрутку сайта www.my1c.ru по следующим фразам - 1С -бухгалтерия -автоматизация бухгалтерского учета -консалтинг 1С - продукты 1С Оплата помесячная по факту или в обмен на бухгалтерское сопровождение Писать в асю icq 411970485
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим специалист , который обеспечит эффективную монетизацию ресурса.
Интересный и креативный проект. Работа на результат, плановость,бюджет обсуждается.
Как вариант возможна оплата за обучение и сопровождение потенциального исполнителя.
Уважаемые спецы,адекватность в оплате приветствуется)))
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