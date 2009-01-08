Welider

Виталий Мейсон Welider

 
53 годаУкраина/Харьков
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Инвестор

  • Продвижение сайта

    Ищу вменяемого, умеющего пользоваться Сетевым инструментарием, специалиста для продвижение сайта. Рутинная, ежедневная работа ( покупка ссылок, размещение контента, аналитика и т.п.). НЕ ТРЕБУЕТСЯ особая креативность и гениальность, ищу ИСПОЛНИТЕЛЬНОСТЬ и ПОРЯДОЧНОСТЬ. Cайт profolimp.com Поисковые запросы смотреть в ...

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Наполнение ресурса контентом, опросы

    Ищу творческого, коммуникативного человека,для проведения перекрестных опросов специалистов различныx сфер деятельности.Цель- сформировать список лучших спецов для размещения на сайте Profolimp.com Оплата за каждого отобранного спеца.Интересуют большие города в первую очередь Москва,Питер,Киев, Днепр,Одесса,Донецк,Львов

    Наполнение сайтов14 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Продвижение и монетизация нового ресурса

    Необходим специалист , который обеспечит эффективную монетизацию ресурса. Интересный и креативный проект. Работа на результат, плановость,бюджет обсуждается. Как вариант возможна оплата за обучение и сопровождение потенциального исполнителя. Уважаемые спецы,адекватность в оплате приветствуется)))

    Поисковые системы (SEO)13 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Комплексное продвижение Интернет-проекта

    Интересный Интернет проект.На стадии программной и дизайнерской разработки.Ищу талантливую команду для продвижения на условиях юридически оформленного долевого участия в монетизации. Бюджет обсуждается. Приоритет физически проживающим в Украине, особенно в Харькове.

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад