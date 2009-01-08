Ищу вменяемого, умеющего пользоваться Сетевым инструментарием, специалиста для продвижение сайта. Рутинная, ежедневная работа ( покупка ссылок, размещение контента, аналитика и т.п.). НЕ ТРЕБУЕТСЯ особая креативность и гениальность, ищу ИСПОЛНИТЕЛЬНОСТЬ и ПОРЯДОЧНОСТЬ. Cайт profolimp.com Поисковые запросы смотреть в ...
- Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт14 лет назад
Ищу творческого, коммуникативного человека,для проведения перекрестных опросов специалистов различныx сфер деятельности.Цель- сформировать список лучших спецов для размещения на сайте Profolimp.com Оплата за каждого отобранного спеца.Интересуют большие города в первую очередь Москва,Питер,Киев, Днепр,Одесса,Донецк,ЛьвовНаполнение сайтов14 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходим специалист , который обеспечит эффективную монетизацию ресурса. Интересный и креативный проект. Работа на результат, плановость,бюджет обсуждается. Как вариант возможна оплата за обучение и сопровождение потенциального исполнителя. Уважаемые спецы,адекватность в оплате приветствуется)))Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт15 лет назад
Интересный Интернет проект.На стадии программной и дизайнерской разработки.Ищу талантливую команду для продвижения на условиях юридически оформленного долевого участия в монетизации. Бюджет обсуждается. Приоритет физически проживающим в Украине, особенно в Харькове.Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт15 лет назад
Типовой ресурсный сайт. Необходимо оформление в виде постой карандашной графики ( скорее всего прорисовки фигур человека относительно функции страницы)Иллюстрации и Рисунки34 заявкиЗакрыт15 лет назад
Типовой проект.Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт15 лет назад