Необходим специалист , который обеспечит эффективную монетизацию ресурса. Интересный и креативный проект. Работа на результат, плановость,бюджет обсуждается. Как вариант возможна оплата за обучение и сопровождение потенциального исполнителя. Уважаемые спецы,адекватность в оплате приветствуется)))