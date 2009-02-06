Продвижение интернет-проекта

Приветствую всех уважаемых фрилансеров. И так нужно будет поднять тиц с 0 до 150-200. Бюджет не велик За 1 тиц 0.10 центов Тот кто хочет подзаработать можно и меньше тиц...можно и больше..зависит от сколько тиц вы поднимаете и сроки. Пишите ...
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Приглашаю толкового человека (можно двух-трех) для раскрутки-продвижения в сети интересного интернет-проекта. Хорошая зарплата гарантирована! График работы выбираете сами. Подробности смотрите по адресу:
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