Интернет-магазин - продвижение

Приветствую всех уважаемых фрилансеров. И так нужно будет поднять тиц с 0 до 150-200. Бюджет не велик За 1 тиц 0.10 центов Тот кто хочет подзаработать можно и меньше тиц...можно и больше..зависит от сколько тиц вы поднимаете и сроки. Пишите ...