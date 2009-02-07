Приватный проект для Алексея Медведева

Предоплата получена без проблем. Правда также без проблем пришлось ее вернуть :). Если будете работать с Алексеем - заключайте подробный договор. Он выставил претензии, которые не относятся к тому, что он от нас хотел - хотел позиции сайта в поисковых системах и начал нам говорить, как надо делать и как не надо делать.