Приватный проект для Алексея Медведева

$5000
Поисковые системы (SEO)Закрыт2 заявки429 просмотров
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Продвижение. Оплата через Western Union.

15 лет назад
AlexeiK
37 летКанада
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
9 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
alexmedv
Алексей 
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
46 отзывов(-4)
15 лет назад
$1050
90 дней
Предоплата получена без проблем. Правда также без проблем пришлось ее вернуть :). Если будете работать с Алексеем - заключайте подробный договор. Он выставил претензии, которые не относятся к тому, что он от нас хотел - хотел позиции сайта в поисковых системах и начал нам говорить, как надо делать и как не надо делать.
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