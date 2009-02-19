Поднять ИЦ сайта

Поисковые системы (SEO)Завершен14 заявок261 просмотр
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Предложения сюда, личка в игнор.

15 лет назад
bigzur
Артем 
44 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
murkorr
38 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад
$40
10 дней
Все отлично! Проверенно, мин нет! Приятный в работе и общении человек, все сделано на 5 с плюсом - рекомендую!
В общении очень приятный человек. С финансовой стороны проблем не возникло, деньги перевел точно и в срок. Отличный заказчик.
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