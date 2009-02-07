Увеличение посещаемости сайта

Поисковые системы (SEO)Закрыт12 заявок256 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется увеличить посещаемость сайта http://deltagames.ru

В данный момент посещаемость ~200 уникальных в день

Бюджет достаточно маленький.

Интересны реальные предложения со временем и конечным результатом. Предложения без примерной цены за работу не рассматриваются. Оплата по факту.

15 лет назад
ankorn25
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад