Увеличение посещаемости сайта

Необходимо продвижения сайта http://www.savejob.ru. Регистрация в каталогах и т.д.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется увеличить посещаемость сайта http://deltagames.ru
В данный момент посещаемость ~200 уникальных в день
Бюджет достаточно маленький.
Интересны реальные предложения со временем и конечным результатом. Предложения без примерной цены за работу не рассматриваются. Оплата по факту.
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