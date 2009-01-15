ankorn25

Дмитрий Савельев ankorn25

 
41 годРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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  • Раскрутка сообщества

    Есть сообщество в сервисе liveinternet.ru(li.ru) Сообщество остро социальной тематики: против наркотиков и аморального образа жизни. На данный момент сообщество нулевое без постоянных читателей и тд. Материалы будут предоставляться автором, нужно лишь раскрутить ...

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Исправление ошибок

    Требуется наладить нормальную работу сайта deltagames.ru В данный момент сайт работает не стабильно: - идет постоянная загрузка и тд.

    Прочее7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Наполнение форума

    Требуется наполнить форум жизнью. Тематика форума: компьютерные игры. Цены, методы реализации и сроки пишите сразу, предложения без этих данных не рассматриваем.

    Наполнение сайтов18 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Продвижение сайта

    Требуется продвижение сайта. сайт игровой тематики Бюджет до 3000 руб\месяц Прошу писать результат который будет достигнут и сроки. Интересно долговременное сотрудничество, с последующим увеличением бюджета.

    Поисковые системы (SEO)12 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Написание новостей

    Сайт на игровую тематику(компьютерные игры). В день нужно публиковать 2-3 новости. каждая 5 новость должна быть легким рерайтом(остальное копируется с новостных источников) Работа долгосрочная, поэтому ищу людей на постоянную основу(!) Выплаты каждую неделю, 2 недели, месяц.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Увеличение посещаемости сайта

    Требуется увеличить посещаемость сайта http://deltagames.ru В данный момент посещаемость ~200 уникальных в день Бюджет достаточно маленький. Интересны реальные предложения со временем и конечным результатом. Предложения без примерной цены за работу не рассматриваются. Оплата по факту.

    Поисковые системы (SEO)12 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Прогон по каталогам

    Требуется мини прогон по белым каталогам без негативных последствий(не более 150-200 каталогов) большее не требуется Цены и сроки и ожидаемый результат в комментариях

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Оптимизация сайта

    Задачи: -Требуется оптимизировать сайт для дальнейшего продвижения. -Получить определенные базовые сведения по продвижению. -Продвижение проекта в дальнейшем. бюджет: ~2000р\месяц (по мере развития больше) О сайте: Малобюджетный развлекательный проект на игровую тематику(компьютерные игры, смс услуги и тд)

    Поисковые системы (SEO)19 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Настройка DLE

    Иметься установленная на хостинге CMS DLE и шаблон к ней. -Требуется настройка шаблона и самой DLE. -Создание определенных разделов и страничек по категориям. -Проверка полной функциональности системы.

    DLE
    Настройка сервера/ПО2 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
Dream_design
Богдана 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
2 отзыва
$15
10 баллов
15 лет назад
Шапка для сайта
Хороший, надежный и ответственный работодатель. Очень приятно было сотрудничать.
Крайне хороший работник. Пунктуальность, четкое выполнение заказа. Очень доволен, буду обращаться еще.
Ответный отзыв
Starter1983
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$20
10 баллов
15 лет назад
Настройка DLE
Очень адекватный заказчик. Предоставил подробное ТЗ. Оплата моментальная. Рекомендую!
Крайне приятно было работать. Все было сделано в быстрые сроки и очень профессионально. в процессе работы были исправлены некоторые неточности о которых даже не договаривались. В общем всем рекомендую.
Ответный отзыв