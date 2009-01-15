Есть сообщество в сервисе liveinternet.ru(li.ru) Сообщество остро социальной тематики: против наркотиков и аморального образа жизни. На данный момент сообщество нулевое без постоянных читателей и тд. Материалы будут предоставляться автором, нужно лишь раскрутить ...
- Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется наладить нормальную работу сайта deltagames.ru В данный момент сайт работает не стабильно: - идет постоянная загрузка и тд.Прочее7 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется наполнить форум жизнью. Тематика форума: компьютерные игры. Цены, методы реализации и сроки пишите сразу, предложения без этих данных не рассматриваем.Наполнение сайтов18 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется продвижение сайта. сайт игровой тематики Бюджет до 3000 руб\месяц Прошу писать результат который будет достигнут и сроки. Интересно долговременное сотрудничество, с последующим увеличением бюджета.Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт15 лет назад
Сайт на игровую тематику(компьютерные игры). В день нужно публиковать 2-3 новости. каждая 5 новость должна быть легким рерайтом(остальное копируется с новостных источников) Работа долгосрочная, поэтому ищу людей на постоянную основу(!) Выплаты каждую неделю, 2 недели, месяц.Копирайтинг1 исполнительЗавершен15 лет назад
Требуется увеличить посещаемость сайта http://deltagames.ru В данный момент посещаемость ~200 уникальных в день Бюджет достаточно маленький. Интересны реальные предложения со временем и конечным результатом. Предложения без примерной цены за работу не рассматриваются. Оплата по факту.Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт15 лет назад
Сайт на cms dle. требуется поставить флэшь шапку.Веб-программирование8 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно по минимуму оживить ее flash элементами. Указывайте сразу цену и предложение.Веб-программирование2 исполнителяЗавершен15 лет назад
Требуется мини прогон по белым каталогам без негативных последствий(не более 150-200 каталогов) большее не требуется Цены и сроки и ожидаемый результат в комментарияхПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен15 лет назад
Задачи: -Требуется оптимизировать сайт для дальнейшего продвижения. -Получить определенные базовые сведения по продвижению. -Продвижение проекта в дальнейшем. бюджет: ~2000р\месяц (по мере развития больше) О сайте: Малобюджетный развлекательный проект на игровую тематику(компьютерные игры, смс услуги и тд)Поисковые системы (SEO)19 заявокЗакрыт15 лет назад
Есть сайт на CMS DLE Требуется: -Перерисовать картинку для меню( сделать картинку по примеру других изображений, но в хорошем качестве) -Убрать ссылки из нижней части сайта -Убрать один блокHTML-верстка8 заявокЗакрыт15 лет назад
Иметься установленная на хостинге CMS DLE и шаблон к ней. -Требуется настройка шаблона и самой DLE. -Создание определенных разделов и страничек по категориям. -Проверка полной функциональности системы.Настройка сервера/ПО2 исполнителяЗавершен15 лет назад