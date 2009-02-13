Продвижение сайта

Поисковые системы (SEO)Закрыт12 заявок229 просмотров
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Требуется продвижение сайта. сайт игровой тематики

Бюджет до 3000 руб\месяц

Прошу писать результат который будет достигнут и сроки.

Интересно долговременное сотрудничество, с последующим увеличением бюджета.

15 лет назад
ankorn25
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад