Здравствуйте! необходимо продвижение интернет-магазина www.bud-line.com.ua

Сейчас посещаемость около 200 человек в день. Хотелось бы для начала в течении месяца приблизить цифру к 400.

Сейчас 60% источников траффика - платные каталоги. 25% - прямой переход и 15% - посиковые.

Нужно увеличить процент поисковых.

Нужно небольшое короткое предложение (ключевые слова, регистрация на сайтах, статьи... и т.д.) и бюджет на месяц. Также в конце отчет по проделанной работе. Предоплата 50%.