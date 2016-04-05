Продвижение интернет-магазина

$250
Поисковые системы (SEO)Завершен11 заявок258 просмотров
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Здравствуйте! необходимо продвижение интернет-магазина www.bud-line.com.ua

Сейчас посещаемость около 200 человек в день. Хотелось бы для начала в течении месяца приблизить цифру к 400.

Сейчас 60% источников траффика - платные каталоги. 25% - прямой переход и 15% - посиковые.

Нужно увеличить процент поисковых.

Нужно небольшое короткое предложение (ключевые слова, регистрация на сайтах, статьи... и т.д.) и бюджет на месяц. Также в конце отчет по проделанной работе. Предоплата 50%.

15 лет назад
alebedynets
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
margal
30 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
15 лет назад
$25
2 дня
Спасибо за работу
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