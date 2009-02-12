Попадание сайта в 10-у Яндекса

Ключевики:

строительные материалы,

сухие смеси.

Сейчас сайт пустой - на HTML 3 странички, создан в 2008м.

Срок на раскрутку - 2 месяца.

Мне нужен человек или компания, готовая взять все работы на себя, включая SEO-копирайтинг.

Мне нужны 100% гарантии, что сайт попадёт в 10ку за этот срок. Поэтому либо работаем по договору, либо по 100% оплаты по факту. У нас офис в центре, компания солидная, никого кидать не собираемся.

Реально ли это вообще, с учётом таких ВЧ запросов?

В случае успешного сотрудничества, возможны другие заказы.