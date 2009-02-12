Попадание сайта в 10-у Яндекса

Поисковые системы (SEO)Закрыт15 заявок300 просмотров
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Ключевики:

строительные материалы,

сухие смеси.

Сейчас сайт пустой - на HTML 3 странички, создан в 2008м.

Срок на раскрутку - 2 месяца.

Мне нужен человек или компания, готовая взять все работы на себя, включая SEO-копирайтинг.

Мне нужны 100% гарантии, что сайт попадёт в 10ку за этот срок. Поэтому либо работаем по договору, либо по 100% оплаты по факту. У нас офис в центре, компания солидная, никого кидать не собираемся.

Реально ли это вообще, с учётом таких ВЧ запросов?

В случае успешного сотрудничества, возможны другие заказы.

15 лет назад
Haskey
Михаил 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
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