Продвижение сайта

Есть сайт, старый, переделанный тематика - спорт интересует максимальная отдача от прогона
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно вывести сайт на первую позицию в поисковике по моему региону,т.к сайт является городским.
Обязательно пишите хоть примерную стоимость работы в личку.
Все подробности в личке.
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