Прогон по каталогам (liderden)

Нужен прогон сайта только по статейникам Нужно размножить (так чтоб она была грамотно написана) статью по адресу: http://www.bg-properties.ru/art/id/8 И прогнать по каталогам статей с ссылкой "недвижимость Болгарии" в тексте статьи на главную страницу Нужен отчет о размещенных статьях. на ...