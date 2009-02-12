Нужно раскрутить нулевой сайт по весовой тематике

Интересуют вопросы: Нужен ли вам будет доступ по ftp для внутренней оптимизации (и можно ли без него)? Интересут продвижение покупками ссылок. Какие средние цены ссылок и параметр сайтов (нужен прирост пр 4-5, тиц 200) И ваши цены за ...