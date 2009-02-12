Поднять ТИЦ

Сайт www.poigrai.ru ТИЦ=20 нужно поднять до 50 или немного более.

С гарантией что не упадет быстро.

Поднятие каталогами не предлагать. Вернее можете ими поднимать, но как отдельная услуга не интересна т.к. уже пробовал 5 раз и всё время ноль.

Предоплаты не сделаю, уже несколько раз кинули с ТИЦем, полагайтесь на мою репутацию. Если работа устроит и ТИЦ будет держаться, то заказов будет много.