Поднять ТИЦ

$50
Поисковые системы (SEO)Закрыт7 заявок156 просмотров
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Сайт www.poigrai.ru ТИЦ=20 нужно поднять до 50 или немного более.

С гарантией что не упадет быстро.

Поднятие каталогами не предлагать. Вернее можете ими поднимать, но как отдельная услуга не интересна т.к. уже пробовал 5 раз и всё время ноль.

Предоплаты не сделаю, уже несколько раз кинули с ТИЦем, полагайтесь на мою репутацию. Если работа устроит и ТИЦ будет держаться, то заказов будет много.

15 лет назад
Amend
Денис 
51 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
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