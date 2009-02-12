Необходимо вывести сайт в 10 ТОП в основных поисковиках. Сайт не новый. Домену больше полуторогода, сайту где-то 8 мес.

Непосредсвенно о сайте:

URL - http://yborkalux.ru/

Цель: вывод в 10 по 90 % слов, в 20 по всем.

Сроки - простые ключевики- 2-3 мес., сложные - 4-5 мес.

От вас требуется: продемонстрировать успешные проекты (минимум 1), оценить сроки и стоимость работ + бюджет сайта.

Условия: работа по договору, отвественность за работу и использованные средства, предоставление переодических кратких, но четких отчетов.

С уважением, Наталья.