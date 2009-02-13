Есть группа сайтов, необходимо поднять тИЦ. Для начала дадим один сайт, результаты устроют, будем работать более тесно и не с одним сайтом =)

Оплата по факту.

Естественно, тИЦ нужен не на один ап. Методы только белые и долгоиграющие.

От Вас: метод поднятия и стоимость за 1 тИЦ.

предложения скрыты для просмотра.

ответы оставляем только тут, что-то типа "пишите в личку" или "стукните в аську" не рассматриваю. Чем полнее ответ, теб больше вероятность сотрудничества. Знаю и умею поднимать тИЦ, но руки не доходят, работы и так хватает.

Предложения оставляем только тут, убедительная просьба в icq, приват и на e-mail не писать.