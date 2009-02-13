Регистрация сайта в DMOZ

Сайт www.poigrai.ru ТИЦ=20 нужно поднять до 50 или немного более. С гарантией что не упадет быстро. Поднятие каталогами не предлагать. Вернее можете ими поднимать, но как отдельная услуга не интересна т.к. уже пробовал 5 раз и ...