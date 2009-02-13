Поднятие ТИц на 200-400 пунктов

Есть сайт работной тематики. ТИц меньше 500, необходимо поднять его на 200-400 пунктов. Интересует наращивание ТИц путем тематического обмена, размещением постоянных ссылок. Временные ссылки (sape и прочее) не принимаются.

По выполнению работы требуется отчет о том, какие ссылки и где размещены.

Жду предложений по ценам, срокам. Обязательно опишите, как будете наращивать ссылочную массу!

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