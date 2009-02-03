Шапка для сайта

Здравствуйте. Нужен флешер, на очень простое задание. Нужно сделать то что в ТЗ. Кое что сделать, связать всё в одну флешку. И потом подкорректировать, когда человек для которого это делается посмотрит. В приложение архив не вмещается. Так что отправлю ...