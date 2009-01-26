Сайт фильмотека

Веб-программированиеЗакрыт14 заявок221 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется доделать сайт.

Направление - фильмотека.

Все подробности в ТЗ.

Дизайн готов, нужно всё остальное.

15 лет назад
planet
49 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
  • Похожие заказы

  • Выезд по Москве для знающих web-сервер.

    Здравствуйте! Нужен Москвич, который скачает архив с страничками html (там скрипт с каталогом), поедет по адресу в одну организацию, поставит Denwer или другой сервер, зальет на их комп сайт-каталог и выведет иконку на рабочий стол с ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Работа для программиста PHP+ SQL

    Требуется программист для нестандартного проекта. опыт написания проектов с распараллеливанием работы и оптимизацией работы с базой данных будет преимуществом. идеальным вариантом будет Ваше предложение в виде указания пары работ нестандартных (показательных) в цену вписать стоимость дня ...

    PHP
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Прикрутить к сайту Барахолку (доску объявлений)

    Имеется сайт club.lr.ru ( CMS ModX +phpBB 3 ) Необходимо поставить скрипт Барахолки - несложной доски объявлений, на которой участники форума продают-покупают ненужные вещи. Скрипт - чем проще тем лучше. Дизайн должен быть современный и приведен ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужна помощь флеш кодера

    Добрый вечер всем! Зайдите по ссылки www.uti-lcd.ru/ Вверху есть кнопка скрыть. Нажмите на него и появится баннер. Там красиво организовано закладки в АС. Нужно написать код чтобы было похож на это(задание немного легче чем там). Только там данные ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Нужно доработать сайт

    Есть почти законченный сайт. Необходимо доделать корзину. Реализовать оплату через PayPal. Организовать ведение учета Заказов. Исправить некоторые недоделки по сайту. ТЗ прилагается. (возможны некоторые изменения... учитывая мнение программиста) Пишите цену и сроки здесь, или в личку.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Нужно сделать с флеш роликами кое-что

    Здравствуйте. Нужен флешер, на очень простое задание. Нужно сделать то что в ТЗ. Кое что сделать, связать всё в одну флешку. И потом подкорректировать, когда человек для которого это делается посмотрит. В приложение архив не вмещается. Так что отправлю ...

    Веб-программирование14 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сделать шапку

    Есть набор картинок, одинакового размера, нужно сделть чтоб они плавно сменяли одна другую, через 2-3 секунды, сделать во флехе. 5 вмз и отзыв, (в личку не писать предложения скрыты), вот картинки http://files.mail.ru/ZJ2T00

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад