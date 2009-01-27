Настроить ЧПУ на джумле

Веб-программированиеЗавершен7 заявок198 просмотров
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Нужна корректная настройка ЧПУ для Джумлы (сайт - интернет-магазин).

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15 лет назад
Makc_Rudy
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
bestbuilder
Петрович 
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
4 отзыва
15 лет назад
$30
1 день
Реализовал все моментально. Рекомендую как специалиста.
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