Конструктор аваторок

$50
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки153 просмотра
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Нужен скрипт конструктора аваторок.Пример vpixele.ru Может у кого есть уже готовый скрипт.

15 лет назад
lingele
Артур 
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
whitetz
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$50
2 дня
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