Срочно! Анимировать шапку сайта

$60
Веб-программированиеЗакрыт8 заявок189 просмотров
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Нужно анимировать некоторые элементы шапки сайта, подробности после выбора исполнителем,

оплата по факту выполненной работы., без портфолио не обращаться.

Работы по анимации совсем не много, нужно сделать появление шапки как на http://inart-design.ru/ , так

же сделать маленький просмотрщик портфолио. Желательно иметь примеры схожих работ.

В ЛС и ICQ не писать, все предложения оставлять здесь.

Расчет производим через WMR.

15 лет назад
Hokc
33 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
FREEART
36 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
$60
1 день
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