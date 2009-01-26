Срочно! Анимировать шапку сайта

Необходимо разработь дополнительные программные модули на сайт _www.liyana.ru: - Разработать аналогичный каталог продукции _http://sibout.ru Интересует цена и срок. Свои предложения оставлять в данной ветки плиz в личку и на ICQ не писать!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно анимировать некоторые элементы шапки сайта, подробности после выбора исполнителем,
оплата по факту выполненной работы., без портфолио не обращаться.
Работы по анимации совсем не много, нужно сделать появление шапки как на http://inart-design.ru/ , так
же сделать маленький просмотрщик портфолио. Желательно иметь примеры схожих работ.
В ЛС и ICQ не писать, все предложения оставлять здесь.
Расчет производим через WMR.
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