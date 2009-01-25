Скрипт поиска для агентства недвижимости

Просьба писать только профессионалам, людям с отзывами и портфолио. Студиям не беспокоить. Работа не сложная, но нужно уметь работать с платежными системами(необходимо будет подключить смс биллинг, wm и yandex.деньги) Более подробно о работе опишу при связи, в ...