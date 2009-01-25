Доработка веб-сайта и обновление контента.

Доработка 2х вебсайтов, исправление глюков по выводу контента и добавление нового контента(парсинг).

Есть веб-сайт, написан на пхп, есть админка. пхп+мускул.

второй сайт - html +php

После неталантливых разработчиков осталось некоторое количество глюков.

Т.е. задача стоит такая:

1. Исправить то, что не устраивает нас сейчас - по части движка, там немного, но есть.

2. Исправить вывод контента - есть немного глюков.

3. добавить контент (парсинг)

Сайт большой, посвящен услугам по написанию рефератов.

Работать бы мне хотелось с программистом, который:

1. Имеет аттестат в системе вебмани, это условие обязательное, поскольку оплата у нас через вебмани в z.

2. Имеет опыт работы с сайтами, содержащими большое количество текстов. Очень хочется посмотреть на Ваши работы в этой области: пожалуйста, давайте ссылки.

3. Имеет положительные отзывы и не имеет отрицательных отзывов.

4. Совершеннолетний.

5. По возможности - киевлянин, возможно - Украина. С Россией - НЕ РАБОТАЕМ!!!!

6. скайп и телефон - обязательны.

7. НЕ СТУДИЯ!!!!!!

Список работ и свои контакты вышлю программисту, чье предложение меня заинтересует.

Бюджет готова обговаривать, но в разумных пределах. Работать буду - по договору, предусматривающему в том числе и точное время сдачи проекта.

Чего не надо предлагать, пожалуйста:

1. Студии предлагают то же самое, что и программисты, но в три раза дороже. Поэтому от студий отказываюсь. Неудобство при работе со студией, что с тобой говорит посредник, который не очень смыслит в программировании. Студиям отказываю сразу.

2. ДЖУМЛА НЕ НУЖНА!!!! И пересаживать на джумлу мне ничего не надо!!! У меня уже есть смска, и она меня устраивает.

3. Предлагать написать сайт с нуля НЕ НАДО!!!!! Тем более, даже не посмотрев на сайт.

4. Молодые программисты, без опыта работ, пожалуйста, не предлагайте свои услуги.

5. Не надо писать длинные письма в личку! Просто под этим объявлением укажите линки сайтов, которые Вы делали. У меня рефератный сайт, если делали что-то аналогичное, указывайте, а вот ссылки на интернет-магазины мне не нужны. Без ссылок, буду сразу в отказ отправлять. Извините, но времени очень мало.

Желательно, киевлянин.

Обязательно: возможнность общения по телефону или скайпу - без этого работать не буду.

Еще такой момент: когда Вы называете время - срок, за который Вы приведете сайт в порядок - этот параметр я буду требовать выдерживали. Т.е. проект должен быть сдан в оговоренные сроки и не позже.