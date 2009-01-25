Доработка веб-сайта и обновление контента.

Требуется реализовать скрипт парсинга нескольких страниц в закрытой паролем области аукциона copart.com. Этот раздел имеет смысл смотреть в будние дни с 18 до 24 по Москве, так как в это время проходят торги. Раздел представляет ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доработка 2х вебсайтов, исправление глюков по выводу контента и добавление нового контента(парсинг).
Есть веб-сайт, написан на пхп, есть админка. пхп+мускул.
второй сайт - html +php
После неталантливых разработчиков осталось некоторое количество глюков.
Т.е. задача стоит такая:
1. Исправить то, что не устраивает нас сейчас - по части движка, там немного, но есть.
2. Исправить вывод контента - есть немного глюков.
3. добавить контент (парсинг)
Сайт большой, посвящен услугам по написанию рефератов.
Работать бы мне хотелось с программистом, который:
1. Имеет аттестат в системе вебмани, это условие обязательное, поскольку оплата у нас через вебмани в z.
2. Имеет опыт работы с сайтами, содержащими большое количество текстов. Очень хочется посмотреть на Ваши работы в этой области: пожалуйста, давайте ссылки.
3. Имеет положительные отзывы и не имеет отрицательных отзывов.
4. Совершеннолетний.
5. По возможности - киевлянин, возможно - Украина. С Россией - НЕ РАБОТАЕМ!!!!
6. скайп и телефон - обязательны.
7. НЕ СТУДИЯ!!!!!!
Список работ и свои контакты вышлю программисту, чье предложение меня заинтересует.
Бюджет готова обговаривать, но в разумных пределах. Работать буду - по договору, предусматривающему в том числе и точное время сдачи проекта.
Чего не надо предлагать, пожалуйста:
1. Студии предлагают то же самое, что и программисты, но в три раза дороже. Поэтому от студий отказываюсь. Неудобство при работе со студией, что с тобой говорит посредник, который не очень смыслит в программировании. Студиям отказываю сразу.
2. ДЖУМЛА НЕ НУЖНА!!!! И пересаживать на джумлу мне ничего не надо!!! У меня уже есть смска, и она меня устраивает.
3. Предлагать написать сайт с нуля НЕ НАДО!!!!! Тем более, даже не посмотрев на сайт.
4. Молодые программисты, без опыта работ, пожалуйста, не предлагайте свои услуги.
5. Не надо писать длинные письма в личку! Просто под этим объявлением укажите линки сайтов, которые Вы делали. У меня рефератный сайт, если делали что-то аналогичное, указывайте, а вот ссылки на интернет-магазины мне не нужны. Без ссылок, буду сразу в отказ отправлять. Извините, но времени очень мало.
Желательно, киевлянин.
Обязательно: возможнность общения по телефону или скайпу - без этого работать не буду.
Еще такой момент: когда Вы называете время - срок, за который Вы приведете сайт в порядок - этот параметр я буду требовать выдерживали. Т.е. проект должен быть сдан в оговоренные сроки и не позже.
- Похожие заказы
- Веб-программирование7 заявокЗакрыт15 лет назад
- $200
Сначала парсим странички с японского сайта. Получаем нужные данные. Сохраняем информацию в БД для последующего поиска. Работа с UTF-8. Скрипт уже есть. Нужно отладить и доработать. Это значит, что нужно уметь разбираться в чужом коде. ...Закрыт15 лет назад
Нужен php-скрипт, реализующий следующие функции: 1. заносим в таблицу список строк (которые могут содержать обычный текст и html-теги) 2. на страницы сайта устанавливается php-код, который при первом обращении к странице случайным образом выбирает из списка какие строки ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Требуется создание сайта, подобного www.crillon.com. Ваши предложения по срокам и бюджету.Веб-программирование36 заявокЗакрыт15 лет назад
- $3
Работает только в ИЕ: oncontextmenu='function();' В общем надо чтоб при нажатии правой кнопки вызывалась ЖС функция во всех браузерах, контекстное меню при этом появляться не должноВеб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $20
Необходимо отпарсить текст с сайта. УРЛ сайта кину в приват, сайт просто, грабать легко.Завершен15 лет назад
- $100
Здраствуйте, нужен 1) Это Онлайн Видео скрипт! 2) На главной странице располагаются новости(видео) которые при обновлении меняются местами. 3) Что бы можно было создавать разделы. 4) Когда заходишь в раздел, там видео клипы и тоже меняются местами при ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт15 лет назад
- $250
На основе существующего PSD макета. DIV+CSS. Контент частично есть, остальное - заверстать временным. С предложенияи по предоплате не обращаться.Закрыт15 лет назад
Есть простенький проект на html. Нужно: Установить бесплатную cms с удобным визуальным редактором. Среди модулей должно быть: 1) Новости 2) Статьи ( с возомжностью создания категорий и подкатегорий) 3) Форма обратной связи Вывести на текущую главную блоки с последними статьями и ...Веб-программирование24 заявкиЗакрыт15 лет назад
При использовании в joomla 1.0.15 компонент joomsef и joomfish и установке в настройках разных доменов для разных языковых локализаций сайта на втором языковом домене перестаёт срабатывать функция отображения главной страницы - function frontpage() из скрипта ...Завершен15 лет назад