Кроссбраузерность oncontextmenu

Необходимо отпарсить текст с сайта. УРЛ сайта кину в приват, сайт просто, грабать легко.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Работает только в ИЕ: oncontextmenu='function();'
В общем надо чтоб при нажатии правой кнопки вызывалась ЖС функция во всех браузерах, контекстное меню при этом появляться не должно
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