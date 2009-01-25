Сделать сайт на CMS Joomla

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На основе существующего PSD макета. DIV+CSS.
Контент частично есть, остальное - заверстать временным.
С предложенияи по предоплате не обращаться.
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