Сделать сайт на CMS Joomla

$250
Веб-программированиеЗакрыт23 заявки347 просмотров
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На основе существующего PSD макета. DIV+CSS.

Контент частично есть, остальное - заверстать временным.

С предложенияи по предоплате не обращаться.

Joomla
15 лет назад
LoneWolf
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
xwande
Виктор 
44 годаЛатвия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$180
3 дня