Шапка в флеше для клана (игра Комбатс)

Веб-программированиеЗакрыт16 заявок306 просмотров
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Нужно создать шапку в флеше 980х120 для клана.

Использовать материалы игры Комбатс ( образы и др.).. хочется чтобы шапка была в нейтральном напрвление.

Обьем шапки в флеше чтобы была не большой.

Клан называтся будет Infinity of Sion/

15 лет назад
rinasptr
45 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад