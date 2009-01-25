Скрипт: Заливка файлов в файлобменники

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок186 просмотров
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Заливаем(с компа и по юрл) 1 файл к нам на сайт и он автоматом перезаливается на эти обменники через мои учетные записи:

depositfiles.com

letitbit.net

uploadbox.com

fileshare.in.ua

openfile.ru

vip-file.com

rapidshare.com

Должно получится что-то вроде http://mysite.ru/f7ef8iw/ и по этой ссылке отображаются все ссылки на файлобменники.

В settings возможность указывания max размера заливаемого файла и вкл/откл файлобменников.

Мультиязычность. Переводить почти нечего там кроме нескольких словосочетаний, но пусть всё равно будет. Т.е. при заходе на сайт из России и стран СНГ показывается по русски сессия из других стран English.

А так же вручную возможность переключаться.

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15 лет назад
av_newlife
Антон 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
allRight
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$150
4 дня
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