Скрипт прокрутки текста в блоке

Нужен скрип прокрутки текста в блоке

с фиксированными размерами.

Выглядеть должно примерно так:

/\

текст

\/

Две кнопки-стрелочки между ними текст. Если нажать и удерживать нижнюю - текст начинает медленно подниматься, если отпустить - движение прекращается. Если нажать и удерживать верхнюю стрелку - текст медленно опускается.

Если блок с текстом не превышает размеры всего блока - то стрелочки не отображаются.

Если блок с текстом превышает размеры всего блока - то по умолчанию в блоке отображается верхняя часть текста, а нижняя обрезается перед нижней стрелкой. Если прокрутить немного вниз - то верхняя часть текста должна обрезаться вверху под верхней стрелкой.

Полосы прокрутки нет.

Нужен только скрипт который будет работать в разных браузерах.

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