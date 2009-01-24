Установка кода ответа сервера в заголовках страниц

Веб-программированиеЗавершен4 заявки173 просмотра
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Есть 2 домена - .com и .ru для разных языковых локализаций одного сайта (адреса в приложении). Управление языком организовано через куку. При этом при заходе на .com по умолчанию сразу открывается сайт на английском, при заходе на .ru - на русском. Сейчас всё работает именно так, как и должно быть, коректно переключаются языки, но за исключением одного - главные страницы сайтов выдают код ответа 302, что есть нехорошо.

Требуется это исправить.

Код шаблона, отвечающий за выдачу заголовка - в приложении. Пробовал там вручную в 41 и 47 строках прописывать код ответа, ни к чему хорошему не приводит. Сайты используют общую базу и общие скрипты, за исключением одного конфигурационного файла, отличающиеся параметры для каждого из доменов также указаны в приложении.

15 лет назад
tri777ki
Игорь 
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
Radionov_D
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
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