Модуль импорта и отображения данных для Drupal

Требуется создать модуль для CMS Drupal.

'Админская' часть должна собирать данные с 2-3 сайтов. В результате обработки веб-страниц сайтов в базе должен появится список с определенными позициями.

В админской части должна быть возможность добавлять категории и указывать источники (скорее всего в виде url), с которых будет собираться информация. Также, там должен находится Preg шаблон, по которому производится извлечение информации из страниц.

Обновление данных должно происходить при нажатии кнопки "Обновить" для какой-либо категории.

Сам модуль должен уметь выводить список позиций в нужной категории. Вверху должен быть список букв для фильтрации и поле для быстрого поиска - фильтрации по фрагменту названия (простой SQL like %текст%).

Модуль нужен для Drupal 6. Есть работающий прототип модуля, где частично реализован вывод списка и импорт из веб. Есть примерная структура баз данных.

Вроде все. Если что нужно узнать - спрашивайте.

Просьба указывать в вашем предложении ориентировочную стоимость.