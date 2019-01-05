Модуль импорта и отображения данных для Drupal

Веб-программированиеЗавершен2 заявки147 просмотров
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Требуется создать модуль для CMS Drupal.

'Админская' часть должна собирать данные с 2-3 сайтов. В результате обработки веб-страниц сайтов в базе должен появится список с определенными позициями.

В админской части должна быть возможность добавлять категории и указывать источники (скорее всего в виде url), с которых будет собираться информация. Также, там должен находится Preg шаблон, по которому производится извлечение информации из страниц.

Обновление данных должно происходить при нажатии кнопки "Обновить" для какой-либо категории.

Сам модуль должен уметь выводить список позиций в нужной категории. Вверху должен быть список букв для фильтрации и поле для быстрого поиска - фильтрации по фрагменту названия (простой SQL like %текст%).

Модуль нужен для Drupal 6. Есть работающий прототип модуля, где частично реализован вывод списка и импорт из веб. Есть примерная структура баз данных.

Вроде все. Если что нужно узнать - спрашивайте.

Просьба указывать в вашем предложении ориентировочную стоимость.

Drupal
15 лет назад
andrew_s77
Андрей 
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
sv0
39 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$100
7 дней
Все ок.
От сотрудничества остались позитивные впечетления. Функциональность модуля заказчик достаточно побробно и однозначно описал в ТЗ, что позволило продуктивно работать, а не "гадать", что имелось в виду под тем или иным пунктом ТЗ.
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