Ремонт БД SQL

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок177 просмотров
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В общем есть база SQL, с нарушенным синтаксисом, требуется ГРАМОТНЫЙ специалист, который проконсультирует как найти элементы которые нарушают синтаксис, и как это исправить. Для знающих людей должен быть сущий пустяк.

P.S. БД от DLE

СУБД разумеется mySQL

Всем спасибо, человек найден.

15 лет назад
zauron
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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