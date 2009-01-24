Доработка сайта

Уважаемые фрилансеры!

Необходимо доработать сайт автоматической регистрации в каталогах autoregcatalog.ru. Основные задачи:

1. Исправление ошибок скрипта

2. Доработка по улучшению работы (в админке и в аккаунте)

3. Установка дополнительных возможностей в работе сайта (SEO анализ, регистрация в закладках, ТИЦ анализ, генератор названий и прочее)

4. Возможная доработка дизайна сайта

От Вас требуются конкретные и уникальные предложения по улучшению функциональности и работоспособности сайта.

Предлагайте ваши варианты, цену и срок исполнения.