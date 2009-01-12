Модуль для DLE с админкой / Последние новости

Требуется написать модуль для DLE с админкой.

Суть модуля:

На главной странице сайта выводится блок 3 строки и 11 колонок (рисунки размером 62*92 в каждой ячейке) и соотвественно для каждой картинки ссылка на новость. (при нажатии на картинку - открывается статья или полная новость).

Админка для добавления ссылок и картинок.

Особенность:

Устанавливается расстояние между картинками... в строке в пикселях ...

Блок появляется только на главной странице, при переходе на чтение ЛЮБОЙ полной новости - блок не отображается....

Можно как включить так и выключить модуль...

Модуль должен корректно работать на версиях движка: 7.2 - 7.5

Все предложения рассматриваются ...

Денежные средства выплачиваются только по средствам web-money на Рублёвый кошелёк после полной проверки работы модуля на сайте.

ICQ 325-631-469