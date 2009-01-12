Модуль для DLE с админкой / Последние новости

Нужен программный модуль, который вычисляет значение тайского бата к российскому рублю, доллару, евро, гривне, казахскому тенге, малайзийскому рингиту и белорусскому рублю. вывод в текстовом виде. брать можете с любого источника, главное чтоб работал. значения вычисляются до сотых.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется написать модуль для DLE с админкой.
Суть модуля:
На главной странице сайта выводится блок 3 строки и 11 колонок (рисунки размером 62*92 в каждой ячейке) и соотвественно для каждой картинки ссылка на новость. (при нажатии на картинку - открывается статья или полная новость).
Админка для добавления ссылок и картинок.
Особенность:
Устанавливается расстояние между картинками... в строке в пикселях ...
Блок появляется только на главной странице, при переходе на чтение ЛЮБОЙ полной новости - блок не отображается....
Можно как включить так и выключить модуль...
Модуль должен корректно работать на версиях движка: 7.2 - 7.5
Все предложения рассматриваются ...
Денежные средства выплачиваются только по средствам web-money на Рублёвый кошелёк после полной проверки работы модуля на сайте.
ICQ 325-631-469
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