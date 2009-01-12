Создание анимационной страницы для сайта.

Есть большое количество фотографий, различного размера, которые находятся в одной папке. Необходимо разработать программу (можно даже на php) которая выполнит следующее: 1. Каждая фото пропорционально уменьшится до 800 пикселей в ширину (высота пропорционально уменьшению ширины). Размер также ...