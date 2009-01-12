Создание анимационной страницы для сайта

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки307 просмотров
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Создание анимационной страницы для сайта.

На главной странице сайта нужно изобразить героя в движении (барашек, который прогуливается по небу и ложится спать на облачко).

Просьба писать в сообщении цену, сроки и варианты таких работ

15 лет назад
arnoldus
Руслан 
48 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 года назад