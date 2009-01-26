Создать скрипт проверки внешних (обратных) ссылок

Требуется фрилансер для создания сайта . Необходим сделать - шаблон с дизайном создать разделы подразделы и установить модули, Обязательно на Джумле, и установтить его на моем хостинге. Дизайн простой .. Наполнение делать не надо...Типовой ...
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При запускании скрипта, скрипт должен :
1) Сделать проверку обратных ссылок, с сайтов-друзей.Т.е. скрипт должен проверить, что ссылка на сайт A, есть на сайтах B,C,D,E и т.д. Должен проверить ссылки как с www так и без www (это ссылки могут быть разного вида, либо с www либо без www) Обязательно проверить, что ссылка на сайт А стоит не в noindex и не в nofollow
2) Если есть такая ссылка в nofollow или в noindex, то записать в log.txt и отправить письмо на e-mail.Отправлять письмо должен только в том случае, если ссылка была найдена в тегах nofollow или noindex
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