PHP4/5 (ООП), MySQL, SSI, (X)(D)HTML, CSS, JavaScript, AJAX, win, *nix, Apache.
Web > 7 лет.
Web-программирование, базы данных, верстка, оптимизация.
Создание, размещение и поддержка сайтов.
Дизайн и графика - в достаточном (для программиста) объеме.
Zend Studio 5, Dreamweaver 8, Fireworks 8.
Образование: высшее техническое.
Иностранный язык: английский
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Скачать фильмы, сериалы, .216 просмотров
- НАДЁЖНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ХОСТИГ225 просмотров
- PRO-FINDER: информационный портал221 просмотр
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
12 лет назад
Быстрая и качественная работа, рекомендую
Ответный отзыв
Оперативная работа, своевременная оплата. +
$30
10 баллов
12 лет назад
Спасибо, хорошая работа! Специалист оперативно разобрался в специфической теме.
Ответный отзыв
Четкое задание, оперативные уточнения, своевременная оплата. Рекомендую.
$20
10 баллов
14 лет назад
Отличная работа. Чего же боле.
Ответный отзыв
Все очень четко и быстро: задание, уточнения, оплата! Было приятно работать.
$10
10 баллов
14 лет назад
Все сделано он-лайн, очень быстро, результатом очень доволен. Спасибо!
Ответный отзыв
Четкое задание. Быстрые уточнения. Моментальная оплата.
$1000
10 баллов
14 лет назад
Отличный специалист, сделал всё правильно, и чётко по графику, очень рекомендую.
Ответный отзыв
Очень грамотный заказчик, хорошо представляющий то, что ему требуется. Четкое задание, быстрые и обоснованные уточнения. Своевременная оплата, в согласованном размере. Буду рад дальнейшему сотрудничеству :)