smdj

Dj Sm smdj

 
NaN летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

PHP4/5 (ООП), MySQL, SSI, (X)(D)HTML, CSS, JavaScript, AJAX, win, *nix, Apache.

Web > 7 лет.

Web-программирование, базы данных, верстка, оптимизация.

Создание, размещение и поддержка сайтов.

Дизайн и графика - в достаточном (для программиста) объеме.

Zend Studio 5, Dreamweaver 8, Fireworks 8.

Образование: высшее техническое.

Иностранный язык: английский

JavascriptMySQLHTMLCSSApacheAjax
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Отзывы заказчиков
Alhor2
51 годГермания
15 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Скрипт-редирект
Быстрая и качественная работа, рекомендую
Оперативная работа, своевременная оплата. +
Ответный отзыв
liveastrology
Руслан 
52 годаФинляндия
12 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Вывод положений планет в текущее время
Спасибо, хорошая работа! Специалист оперативно разобрался в специфической теме.
Четкое задание, оперативные уточнения, своевременная оплата. Рекомендую.
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sigin
45 летФинляндия
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$20
10 баллов
14 лет назад
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Отличная работа. Чего же боле.
Все очень четко и быстро: задание, уточнения, оплата! Было приятно работать.
Ответный отзыв
Langly
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
PHP скрипт
Все сделано он-лайн, очень быстро, результатом очень доволен. Спасибо!
Четкое задание. Быстрые уточнения. Моментальная оплата.
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ivanko
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$1000
10 баллов
14 лет назад
Доделать сайт-базу данных
Отличный специалист, сделал всё правильно, и чётко по графику, очень рекомендую.
Очень грамотный заказчик, хорошо представляющий то, что ему требуется. Четкое задание, быстрые и обоснованные уточнения. Своевременная оплата, в согласованном размере. Буду рад дальнейшему сотрудничеству :)
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