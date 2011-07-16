Вывод положений планет в текущее время

Веб-программированиеЗавершен2 заявки206 просмотров
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Требуется разработать скрипт, который используя текстовые файлы (эфемериды), в которых указана дата и положение планеты, а также текстового файла с трактовкой положения планеты в градусе зодиака, осуществит вывод этой информации для текущего момента времени.

В прикрепленном файле образцы эфемерид для Солнца, с двумя вариантами записи дат - обычный календарь и юлианская система исчисления.

12 лет назад
liveastrology
Руслан 
52 годаФинляндия
12 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
Выбранный исполнитель
smdj
Dj Sm 
NaN летРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
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