Вывод положений планет в текущее время

Требуется разработать скрипт, который используя текстовые файлы (эфемериды), в которых указана дата и положение планеты, а также текстового файла с трактовкой положения планеты в градусе зодиака, осуществит вывод этой информации для текущего момента времени.

В прикрепленном файле образцы эфемерид для Солнца, с двумя вариантами записи дат - обычный календарь и юлианская система исчисления.