Вывод положений планет в текущее время

Необходимо: по макету сделать шаблон для опэнкарта, *установить модули сравнения и синхронизации с 1С, сортировки товаров в админке * дописать фильтр товаров (frontend) * добавить формы обратной связи в шаблон категории
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать скрипт, который используя текстовые файлы (эфемериды), в которых указана дата и положение планеты, а также текстового файла с трактовкой положения планеты в градусе зодиака, осуществит вывод этой информации для текущего момента времени.
В прикрепленном файле образцы эфемерид для Солнца, с двумя вариантами записи дат - обычный календарь и юлианская система исчисления.
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