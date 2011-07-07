Связка KCFinder + CKEditor

Веб-программированиеЗакрытнет заявок102 просмотра
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Здравствуйте!

Нужно настроить привязку KCFinder + CKEditor..

Всё готово, привязка есть, но не до конца.

Пишите стоимость услуги в асю ICQ 379-178-535

12 лет назад
toyon
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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