Связка KCFinder + CKEditor

Что нужно сделать: 1. Увеличить размер описания к картинкам(до 1000 знаков) в галереях Morfeoshow и товарах virtuemart. 2. В поле товара Virtuemart изменить кодировку - убрать абракадабру из описания картинок. 3. Изменить название главной страницы- убрать "ГЛАВНАЯ"- прописать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Нужно настроить привязку KCFinder + CKEditor..
Всё готово, привязка есть, но не до конца.
Пишите стоимость услуги в асю ICQ 379-178-535
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Нужно создать простенькую flash анимацию, все материалы дам.Веб-программирование13 заявокЗакрыт12 лет назад
Есть страница http://www.ebayclub.ru/modules/account/register.php Нужно сделать кнопку Вконтакте чтобы при ее нажатии заполнялись поля в форме (ФИО, номер телефона, адрес итд). (те кнопка будет размещена на этой странице) Данные беруться по API Вконтакте с анкеты пользователя. Читаем доки ...Завершен12 лет назад
Дублировать продукцию магазина (название, описание, цена, картинка) на выходе готовый для импорта .csv для webasyst. Калькулятор расчета мощности кондиционера - сделать похожий по примеру.Закрыт12 лет назад
Сделать на существующем сайте 20 почтовых адресов с возможностью переадресацииВеб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте ! требуется написать на фрейме движёк под сайт можно на игнайтере а можете предложить другой) главное лёгкость его и быстрая отработка. Цель литературный портал все подробности в аське или в скайпе )Веб-программирование9 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется специалист по Bitrix для создания сайта с перспективой обслуживания проекта. Требуется наличие опыта работы с этой ЦМС. Рассмотрим кандидатуру, если Вы готовы работать со сделанным сайтом и далее (наполнение, продвижение и тд) Ждем предложений с портфолио ...Завершен12 лет назад
- $10
Доброго дня. мне нужен простенький скрипт на пхп - задача такая есть текстовый файл в нем адреса сайтов каждый адрес с новой строки, допустим в текстовике 100 строк с адресами, запускаю скрипт в браузере ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо реализовать Drag&Drop перемещение элементов на веб-страничке. Подробности - в приложенном файле. Пожалуйста, указывайте предполагаемый бюджет и срок реализации. Просьба в скайп и асю не стучаться. Все предложения оставлять на веблансере или отправлять на почту dmitry (at) taitserve.com. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Добрый день! Необходим скрипт, который будет проходить по сайту (по ручному запуску) и собирать значения "лайков" соцсетей: 1. фэйсбук, 2. вконтакте, 3. одноклассники, 4. мой мир. В интерфейсе: 1. кнопка запуска прохода, статус с ведением лога ошибок (выполнен, не выполнен - почему). 2. ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад