Создать на сущ.сайте (джумла 1,5) 20почт. ящиков.

Что нужно сделать: 1. Увеличить размер описания к картинкам(до 1000 знаков) в галереях Morfeoshow и товарах virtuemart. 2. В поле товара Virtuemart изменить кодировку - убрать абракадабру из описания картинок. 3. Изменить название главной страницы- убрать "ГЛАВНАЯ"- прописать ...
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Сделать на существующем сайте 20 почтовых адресов с возможностью переадресации
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