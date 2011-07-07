Доработать скрипт цмс Simpla

$250
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки148 просмотров
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Необходимо внести изменения в цмс. Добавить отсутствующий фукционал. ТЗ обсуждается с выбранным исполнителем.

Приоритет фрилансерам имеющим опыт работы с этой цмс.

12 лет назад
Semantika
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
maxim_belkin
Максим 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$150
7 дней
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