Надо добавить импорт из внешнего xml на сайт

Надо на сайт glavsurpriz.ru добавить автоматический импорт из двух разных xml-файлов. Там будут каталоги сувенирной продукции.

Необходимо автоматом периодически подгружать на сайт новую информацию.

Интересуют два варианта - показывать данные из файлов в отдельных новых разделах или (если возможно) интегрировать их в текущий каталог.

Покажу xml-файлы и устройство сайта.

Жду ваших предложений.